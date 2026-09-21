Fenerbahçe'nin dev sponsoru Boğaz'ın ünlü yalısına talip oldu: 1 milyar 460 milyon lira teklif etti

11,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türk'ü olarak gösterilen Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı’ndaki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı için teklif verdi.

Kanlıca'da bulunan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın uzun yıllar yaşadığı Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı satışa çıkarıldı. Mirasçıları tarafından satışa sunulan yalı için başlangıçta 70 milyon dolar istendi. Alıcı çıkmaması üzerine satış fiyatı 55 milyon dolara kadar çekildi.

Yalıya bu kez dikkat çeken bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin stat isim ve forma sponsoru olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, Kanlıca'daki yalı için teklif verdi.

Amerika'da yaşayan Hamdi Ulukaya'nın, İstanbul'da daha fazla zaman geçirmeyi planladığı ve kendisine ev baktığı belirtildi. Ulukaya'nın yalıyı bizzat gezerek detaylı bilgi aldığı ve yalıyı beğendiği kaydedildi.

55 MİLYON DOLAR İSTENDİ, 30 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, yalının mevcut satış bedeli 55 milyon dolar olarak belirlenirken, Hamdi Ulukaya'nın mirasçıların istediği rakamdan daha düşük bir teklif sunduğu öğrenildi.

Ulukaya'nın yalı için 30 milyon dolar, yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar 460 milyon lira teklif ettiği belirtildi.

Hamdi Ulukaya'nın 30 milyon dolarlık teklifinin ardından gözler, yalıyı satışa çıkaran mirasçıların vereceği karara çevrildi.