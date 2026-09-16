Adana’da boşandığı eşini ve oğlunu vuran kişi yaşamına son verdi

Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan uzman jandarma emeklisi Enes D. ile iki çocuk sahibi olduğu belirtilen Kezban Kabukçu, yaklaşık 1,5 ay önce boşandı.

Boşanmanın ardından Kezban Kabukçu, oğlu Yağız Ege D.’yi yanına alarak Ceyhan’da yaşayan ablası Nermin K.’nin evine yerleşti. Enes D. ise eski eşiyle konuşmak için Marmaris’ten Ceyhan’a geldi.

İddiaya göre, evde ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes D., tabancayla eski eşi Kezban Kabukçu ve oğlu Yağız Ege D.’ye ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendisini vurdu.

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Evde bulunan Kabukçu’nun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban Kabukçu ile Enes D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan 13 yaşındaki Yağız Ege D. ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kezban Kabukçu ve Enes D.’nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.