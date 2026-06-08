Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul Fatih'te feci bir kaza meydana geldi. Kabataş-Bağcılar hattında ilerleyen tramvayın çarpması sonucu aracın altında kalan 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M. hayatını kaybetti.

TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Kaza, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Laleli durağında yaşandı. Hat üzerinde ilerleyen tramvay, 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk, tramvayın altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, tramvayın altında kalan küçük Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan çocuğun cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre aksadı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ardından tramvay seferleri yeniden normale döndü. (AA)