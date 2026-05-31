Fatih'te şüpheli kadın ölümü: Apartman boşluğuna düştü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Koca Mustafa Paşa Mahallesi Canbaziye Mektebi Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden 43 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova, cam sildiği sırada zemine düştü.

APARTMANIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞTÜ

Düşme olayının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın birinci katında bulunan bir dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna girdi ve kadını bulunduğu yerden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Novruzova'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.