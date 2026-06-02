Halk TV Türkiye Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda şüpheli ölüm

Fatih'te ruhsatsız faaliyet gösteren bir masaj salonunda düşerek başını çarptığı iddia edilen 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, iş yerinin mühürleneceği bildirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen bir masaj salonunda düşerek kafasını çarptığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Molla Gürani Sokak üzerinde yer alan 7 katlı bir iş hanının 4'üncü katındaki masaj salonunda meydana geldi. Salonda bulunan 56 yaşındaki Ufuk S.'nin düşerek kafasını çarptığı öne sürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Adrese ulaşan sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ufuk S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından, Ufuk S.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENECEK

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Öte yandan, olay sonrası iş yerine gelerek incelemelerde bulunan zabıta ekiplerinin, masaj salonunun ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit ettiği ve mekanın mühürleneceği öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
