Son Dakika | Fatih'te tarihi Büyük Valide Hanı'nın çatısında yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Büyük Valide Han’ın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlerin hanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek adına yoğun bir çalışma başlattı.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Tarihi hanın çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin handaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)