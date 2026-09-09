Fatih'in emanetiydi: Galata Bedesteni çürümeye terk edildi

İstanbul Beyoğlu'ndaki Perşembe Pazarı'nın karmaşası içinde yükselen ve günümüzde Fatih Çarşısı adıyla anılan Galata Bedesteni, kültürel mirasa yönelik vurdumduymazlığın en somut tablosunu sergiliyor.

Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya Camii'ne kalıcı gelir getirmesi amacıyla yaptırılan 500 yılı aşkın bu anıtsal yapı, hiçbir koruma kalkanı olmaksızın sokak ortasında sprey boyalarla tahrip ediliyor. Kamusal denetimin uğramadığı tarihi duvarlar, kimliği belirsiz kişilerin karalama tahtasına dönüşürken, yapının içine ve girişine yansıyan bu tahribat cezasızlık algısının vahametini gözler önüne seriyor.

'KUMAŞ DİYARI' BEZZİSTAN'DAN HIRDAVATÇI SOKAĞINA

Yapının tarihsel kimliğini ve mimari değerini aktaran Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, bedestenin geçirdiği kimlik erozyonunu şu sözlerle anlattı:

"İlk başta bedesten kelimesiyle başlamak istiyorum. 'Bezz' ile 'istan' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bezz zamanında kumaşa verilen isimdi, istan ise yer anlamına gelmekteydi. Bu ikisinin birleşimiyle bedesten oluşmuştu, yani 'Bezzistan'. Ama zamanla bedestene dönüşüyor, isim türeüyor. Yapı Perşembe Pazarı bölgesinde bulunmakta, 9 kubbeli bir alana sahip. Ortalama bin metrekareyi kapsıyor; örme ve yığma taştan oluşmaktadır. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor, Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla. Bunların en büyüğü Kapalıçarşı'ydı. Beyoğlu'na da Galata Bedesteni yapılıyor. Günümüzdeki ismi ise Fatih Çarşısı."

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Yığma taş mimarisiyle inşa edilen yaklaşık bin metrekarelik devasa eserin yıllar içinde derin bir bakımsızlığa itildiğini vurgulayan Yavaşçay, tarihi yapının fiziksel olarak can çekiştiğine dikkat çekti:

"Maalesef yıllar içinde bu tarihi yapı aslını, değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi, şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil. Zaten yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var. Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor."

"TURİZMİN MERKEZİNDE BU TABLO KABUL EDİLEMEZ"

Tarihi yapının bulunduğu Beyoğlu'nun küresel bir turizm odağı olduğunu hatırlatan ve Avrupa'daki koruma modellerini örnek gösteren Yavaşçay, bedestenin hak ettiği işleve kavuşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun dışında bu yapının farklı bir amaçla kullanılması lazım; çünkü burası turizmin merkezi ve turizmin merkezinde bu yapının böyle gözükmesi hiç hoş değil. Avrupa'da birçok örneği var. Ya bir sergi alanına, müzeye ya da eski amacına uygun şekilde kumaşların satıldığı bir yere dönüştürülebilir."