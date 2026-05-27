Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajına sert yanıt

Mutlak butlan kararının ardından göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Geçmişin muhasebesi ve geleceğin umuduna dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine, gazeteci Fatih Altaylı’dan çok sert bir karşılık geldi.

FATİH ALTAYLI'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAM MESAJINA SERT YANIT

Kılıçdaroğlu’nun birlik, beraberlik ve dürüstlük vurgusu yaptığı paylaşıma doğrudan bir yanıt veren Gazeteci Fatih Altaylı sert çıktı.

Altaylı, tek cümlelik yanıtında "Bayramın size utanma duygusu getirmesini diliyorum" dedi. Altaylı'nın yanıtı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAM MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bayram mesajında bayramların hakikate sarılma ve kardeşlik köprülerini güçlendirme günleri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, dürüstlük vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz.

Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız.

Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.

Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."