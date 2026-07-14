Fatih Altaylı'dan Ahbap çıkışı: Devletin ilgili kurumları bugüne kadar ne yapmış?

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaları değerlendirdi.

Altaylı, derneğin kuruluş sürecinden itibaren Haluk Levent'i şeffaflık konusunda uyardığını belirterek, Levent'in kendisine hem devlet denetimine hem de uluslararası bağımsız denetim mekanizmalarına açık olacaklarını, düzenli rapor yayımlayacaklarını söylediğini aktardı.

Yazısında, zaman içinde Haluk Levent'in kamuoyundaki görünürlüğünün azaldığını ifade eden Altaylı, çeşitli dönemlerde hesap vermesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi için yaptığı çağrıların karşılıksız kaldığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların son derece ağır olduğunu belirten Altaylı, bu iddiaların doğru olup olmadığının yargı sürecinde ortaya çıkacağını vurguladı.

"BUNCA YIL BUNLAR NE YAPMIŞLAR?"

Altaylı, yazısında yalnızca dernek yönetiminin değil, derneklerin denetiminden sorumlu kamu kurumlarının da sorgulanması gerektiğini savundu. Derneklerin denetiminin İçişleri Bakanlığı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yetkisinde olduğunu hatırlatan Altaylı, "Bunca yıl bunlar ne yapmışlar?" sorusunu yöneltti.

Yargı sürecinin tamamlanmasının önemine işaret eden Altaylı, iddiaların doğrulanması halinde sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade ederken, kamu denetim mekanizmasının işleyişinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Altaylı'nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"İddialar korkunç, buharlaştığı söylenen, kumara aktarıldığı söylenen, şahsi hesaplara kaydırıldığı söylenen paralar dehşet verici.

İyi de sonuç olarak bu dernek ve denetime tabi.

Devletin ilgili kurumları ne yapmış bugüne kadar.

Derneklerin denetimi İçişleri Bakanlığı’nın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü adı altında yeni sayılabilecek bir kurumun yetkisinde.

Bunca yıl bunlar ne yapmışlar.

Haluk Levent’i elbette yargılayalım. Hem de toplumun güvenini kötüye kullanmaktan, her bir Türk vatandaşı ya da en azından her bir bağışçı için teker teker mahkum edelim.

İddialar doğruysa suçu gerçekten çok büyük. Bir toplumun tüm inancını, güvenini tek başına yıkan bir utanmaz olarak lanetleyelim.

Ama işini yapmayan kamu yöneticilerini de ıskalamayalım."