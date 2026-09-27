Faruk Yalçın'ın yalısı için milyon dolarlık yarış kızıştı: Hamdi Ulukaya’yı Arap iş insanı solladı!

İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından Kanlıca'daki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı (Faruk Yalçın Yalısı), mirasçıları tarafından 55 milyon dolara satışa çıkarılmasının ardından Amerika'nın "Yoğurt Kralı" Hamdi Ulukaya'nın 40 milyon dolar ve Arap bir iş insanının 41 milyon dolarlık teklifleriyle bir kez daha gündeme oturdu.

MİRASÇILAR FİYAT DÜŞÜRDÜ: 70 MİLYON DOLARDAN İNDİRİME GİDİLDİ

2008 yılında hayatını kaybeden ünlü iş insanı Faruk Yalçın’ın uzun yıllar yaşadığı tarihi yalı, mirasçıları tarafından satışa sunuldu. İlk olarak 70 milyon dolar (yaklaşık 3,4 milyar TL) istenen tarihi mülk, bu fiyata alıcı bulamayınca fiyatı 55 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 684 milyon TL) çekildi.

Satış sürecinin ise mirasçılar tarafından yetkilendirilen bir emlak şirketi aracılığıyla yürütüldüğü biliniyor.

REKABET KIZIŞTI: MİLYERDERLERİN DEV TEKLİF SAVAŞI BAŞLADI

Boğaz'ın incisi için dev isimler devreye girdi. Chobani markasıyla tanınan ABD'deki "Yoğurt Kralı" Hamdi Ulukaya, yalı için daha önce sunduğu 30 milyon dolarlık teklifini 40 milyon dolara yükseltti.

MİRASÇILAR BU FİYATA DA SICAK BAKMADI

Nefes gazetesinin haberine göre, Ulukaya’nın bu hamlesinin hemen ardından ismi açıklanmayan Arap bir iş insanı masaya katılarak teklifi 41 milyon dolara çıkardı. Ancak Faruk Yalçın’ın mirasçılarının yalıyı bu fiyatlara vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'IN DAYISI SATIN ALMIŞTI: NAML-I DİĞER "FARUK YALÇIN YALISI"

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın dayısı olan Faruk Yalçın, tarihi yapıyı 1989 yılında satın aldı. Yapıyı aslına uygun restore ettiren Yalçın, ailesiyle birlikte burada yaşamaya başladı. 2008’deki vefatının ardından kamuoyunda "Faruk Yalçın Yalısı" olarak da bilinen mülk çocuklarına kaldı. Satış kararı ise Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın’ın ortak kararıyla alındı.

BOĞAZ’IN GEÇMİŞİ 19. YÜZYILA UZANIYOR

İstanbul Boğazı'nın Kanlıca kıyısında yer alan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, sadece rekor satış bedeli ve tekliflerle değil, köklü geçmişiyle de dikkat topluyor.

Tarihi kaynaklara göre geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan bu görkemli yapı, eski bir sahil yapısının bulunduğu alan üzerinde yükselerek günümüze kadar ihtişamını korumayı başardı.