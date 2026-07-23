Faruk Bildirici'yi yine AKP üyesi yaptılar! 'ihraç edin' diye isyan etti

Geçen yıl nisan ayında bilgisi ve rızası dışında AKP’ye üye yapıldığını ortaya çıkaran Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, resmi makamlara yaptığı başvurular neticesinde bu üyeliği sildirmişti. Ancak Bildirici, yaptığı son kontrolde ocak ayından itibaren kendisinden habersiz şekilde yeniden AKP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi yapıldığını tespit etti. Hukuki ve idari girişimlerine rağmen sürecin tekrarlanmasına tepki gösteren Bildirici, konuyu kamuoyuyla paylaştı.

"EN AZINDAN BİRİ SAHTE ÜYE: O DA BENİM"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in partinin güncel üye sayısını açıkladığı beyanlara atıfta bulunan Bildirici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Kendi durumunu örnek gösteren Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"Bu haber yalan! Ömer Çelik'in açıkladığı AKP üyesi sayısının gerçek olmadığına eminim! En azından biri sahte üye! O da benim! Beni yine gizlice, benden habersiz üye yapmışlar... Bu bir sahtekarlık ve kim bilir kaç kişiyi bu yöntemle üye yapıyorlar?"

HUKUKİ GİRİŞİMLERDEN SONUÇ ALINAMADI

İlk sahte üyelik işleminin ardından adli ve idari tüm yolları tükettiğini belirten Bildirici, sistemin işleyişindeki denetimsizliğe dikkat çekti. Bildirici, daha önce attığı adımları ve karşılaştığı sonucu şu sözlerle aktardı:

"Geçen yıl Savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan Yargıtay ve CİMER'e şikayete kadar birçok yere başvurup üyeliğimi sildirdim. Meraktan geçen gün bakınca bir de ne göreyim, beni Ocak ayından bu yana yine AKP Etimesgut İlçesi'nde üye yapmışlar. Utanmamışlar... Devlet partisi olunca insanları kendilerinden habersiz üye yapmak serbest mi? Suç duyurusunda bulunup sonuç alamıyorum, şikayet ediyorum işlem yapılmıyor."

"İSTİFA ETMİYORUM SİZ SİLECEKSİNİZ"

Kendisinden habersiz yapılan üyeliği sonlandırmak için "istifa" yolunu seçmeyeceğini, usulsüz yapılan işlemin doğrudan iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Bildirici, sorumluların açığa çıkarılmamasının idari bir tercih olduğunu belirterek tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu kadar itirazdan sonra beni bir daha üye yapmak tam bir vurdumduymazlık, ahlaksızlık, sahtekarlıktır. Bir daha söylüyorum, BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN. Nasıl yaptıysanız öyle çıkarın üyelikten. İSTİFA ETMİYORUM... Eğer bunun sorumlusunu ortaya çıkarmıyorsanız, (ki geçen sefer üzerini örttünüz) sahte üye kaydetmek sizin parti politikanız demektir. Bu sahtekarlığa izin veriyorsanız onaylıyorsunuz. Bunlar öyle sehven falan olacak işler değil..."