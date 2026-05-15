Faizsiz kredi vaadiyle 100 milyonluk tuzak

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, mağdurları telefonla arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları ağlarına düşürmek için 'faizsiz kredi' vaadini kullandıkları saptandı.

HESAPLARDA 100 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Emniyet birimleri tarafından yaklaşık 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takipte, şüphelilere ait banka hesap hareketleri detaylı incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, dolandırıcılık faaliyeti yürüten şahısların hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL tutarında işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından, 11 Mayıs günü Tunceli, Antalya, İzmir ve Konya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden, örgüt yapılanmasında yönetici konumunda olduğu değerlendirilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)