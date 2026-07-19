Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz "Hesaba ulaşılamıyor" hatası!

19 Temmuz 2026 Pazar günü Facebook hesaplarına girmeye çalışan bazı kullanıcılar, sistem engeline takıldı. Platformda yaşanan bu beklenmedik teknik aksaklık sonrası kullanıcıların ekranında tam olarak şu ifadeler yer aldı:

“Hesaba Geçici Olarak Ulaşılamıyor. Sitedeki bir sorundan dolayı hesabına şu anda ulaşılamıyor. Bu sorunun kısa süre içinde çözülmesini umuyoruz. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar dene.”

Bu uyarı metninin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Facebook’a neden girilmiyor?", "Facebook çöktü mü?" soruları trend listelerine girdi.

19 TEMMUZ 2026 FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan bu erişim problemi, akıllara hemen "Küresel bir çöküş mü var?" sorusunu getirdi. Ancak edinilen son bilgilere göre, durumun dünya çapında tüm kullanıcıları etkileyen genel bir çökme olduğu henüz resmen doğrulanmış değil.

Şirketin çatı kuruluşu olan Meta’nın kurumsal hizmetler için yayınladığı güncel durum sayfası incelendiğinde, sistem genelinde yaygın bir problem görünmüyor. Bununla birlikte, bağımsız kesinti takip servisleri de Facebook genelinde olağan dışı büyüklükte bir kesinti tespit edilmediğini bildiriyor. Uzmanlar, yaşanan bu durumun Facebook’un genel altyapısından ziyade; belirli kullanıcı gruplarını, spesifik hesapları veya bölgesel sunucu altyapılarını etkileyen geçici bir problem olabileceğini değerlendiriyor.

FACEBOOK “HESABA GEÇİCİ OLARAK ULAŞILAMIYOR” UYARISI NE ANLAMA GELİYOR?

Hesabına giriş yapamayan binlerce kişi bu uyarının arkasındaki nedeni merak ediyor. Facebook’un resmi yardım sayfası tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu ve benzeri "hesabın geçici olarak kullanılamadığına" dair mesajlar genellikle şu durumlarda ortaya çıkıyor:

Hesabınızın barındığı veritabanında yapılan anlık bir bakım/iyileştirme çalışması,

Sunucularda yürütülen teknik işlemler ve güncellemeler.

Facebook yetkilileri, bu tür teknik süreçlerin tüm kullanıcılarda aynı anda yaşanmayabileceğini önemle vurguluyor. Yani bir kullanıcı hesabına sorunsuz bir şekilde erişebilirken, bir başka kullanıcı geçici olarak bu hata ekranıyla karşılaşabiliyor.

META’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ? FACEBOOK NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Sorunun kesin olarak neden kaynaklandığına dair Meta platformları tarafından 19 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kamuoyuna açıklanmış resmi ve kapsamlı bir gerekçe henüz bulunmuyor.

Söz konusu teknik aksaklık sebebiyle şu an için bazı kullanıcılar; hesaplarına giriş yapamama, ana sayfa veya profil sayfasına ulaşamama ya da doğrudan geçici hata ekranıyla karşı karşıya kalma gibi kısıtlamalar yaşıyor.

FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK? İŞTE ÇÖZÜM YOLU!

Facebook'a giriş yapamayanların en çok merak ettiği soru ise sistemin ne zaman normale döneceği. Kullanıcıların karşısına çıkan resmi hata mesajında, sorunun kısa süre içerisinde çözülmesinin beklendiği ve birkaç dakika sonra yeniden denenmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

Şu an için erişim probleminin tam olarak ne zaman sona ereceği ve kapsamının ne kadar genişleyeceğine dair nihai durum, Meta cephesinden yapılacak resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak. Kullanıcıların bu süreçte tarayıcı çerezlerini temizlemesi veya uygulamayı kapatıp açarak birkaç dakika sonra tekrar denemesi öneriliyor.