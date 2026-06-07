Fabrikanın talaş deposunda alevler yükseldi
Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir fabrikanın talaş deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, orman ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın talaş deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, ilçe merkezine bağlı Çayiçi Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede faaliyet gösteren fabrikanın talaş deposundan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye ulaşan Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin ortak müdahalesi sonucu alevler, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Olayın ardından deponun hasar gördüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi