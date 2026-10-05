Fabrikadaki gaz sızıntısından 26 çalışan hastanelik oldu! Birinin durumu kritik

Turhal Şeker Fabrikası’nda çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine yapılan incelemede, çalışanların kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından etkilendiği belirlendi.

BAŞ DÖNMESİ VE BULANTI ŞİKAYETLERİ YAŞANDI

Olay, saat 15.00 sıralarında Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilendiği belirtilen 26 çalışandan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fabrikada yapılan incelemede, çalışanların kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından etkilendiği tespit edildi.

FABRİKA MÜDÜRÜ AÇIKLADI: BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Fabrika Müdürü Serkan Korkmaz, olayın her yıl gerçekleştirilen rutin kireç yakma işlemi sırasında meydana geldiğini belirtti. Korkmaz, "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi. Karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından dolayı 26 tane arkadaşımız etkilenmiştir. 1 tanesinin durumu kritiktir" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (DHA)