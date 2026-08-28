Fabrikada gaz sızıntısı: 15 işçi hastanelik oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Büyükkaynarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tavuk kesim fabrikasında bakım onarım çalışmaları sırasında soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının deposunun borusundaki sızıntı nedeniyle bazı işçiler rahatsızlandı. 15 işçi hastaneye başvururken işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ve AFAD olaya ilişkin inceleme başlattı.

AMONYAK GAZI SIZINTISI

Bakım onarım ekibinin çalışması esnasında meydana gelen sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi, Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

JANDARMA VE AFAD İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tesiste inceleme başlattı. Yetkililer, sızıntının neden kaynaklandığı ve alınması gereken önlemler konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

(AA)