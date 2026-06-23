Eskişehir'in Alpu ilçesinde arıcılık yapan Hakkı İşçi'nin ürettiği bal, laboratuvar testlerinde 65,12 toplam antioksidan aktivite değerine ulaştı. Paris'te platin ödül alan bal, dünyaca ünlü Manuka balının değerlerini de geride bıraktı.

Fabrika işçisi olarak çalışan 43 yaşındaki Hakkı İşçi, 2014 yılında kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde 1250 metre rakımdaki 5 dönüm arazisinde 7 kovanla arıcılığa başladı. Bugün kovan sayısını 150'ye çıkaran İşçi, bölgedeki zengin florada bulunan endemik bitki türlerinden yararlanmak için kovanlarını dönemsel olarak farklı bölgelere taşıyor.

PROLİN DEĞERİ 2 BİN 925 MİLİGRAMA ULAŞTI

İşçi'nin ürettiği balın saflık göstergelerinden olan prolin değeri ilk laboratuvar testinde 1793 miligram ölçülürken ikinci testte 2 bin 925 miligrama yükseldi. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne göre balda bulunması gereken asgari prolin miktarı 300 miligram olarak belirlenmiş durumda. İşçi bu sonuçlarla ürününü Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tescil ettirdi.

Mikrop ve bakteriler üzerindeki etkinlik seviyesini gösteren toplam antioksidan aktivite değerinin belirlenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran İşçi, testlerde 65,12 değerine ulaştı.

PARİS'TEN PLATİN ÖDÜLLE DÖNDÜ

İşçi'nin ürettiği meşe balı iki yıl önce 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde 'Çam Balı ve Diğer Salgı Balları' kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı. Bu yıl ise dünya çapındaki bal üreticilerinin katıldığı Paris International Honey Awards'ta (PIHA) platin ödülün sahibi oldu.

"MANUKA BALININ BİLE ÇOK ÜZERİNDE DEĞERLERİ YAKALADIK"

İşçi, yüksek TA değerinin balın kalitesini doğruladığını vurguladı.

"Bu değer ne kadar yüksek çıkarsa balın mikroplar ve bakteriler üzerinde etkisinin yüksekliğini gösteriyor. Doğal üretimden sonra bu şekilde kaliteyi yakalamış olduk" dedi.

Dünyaca ünlü Manuka balıyla kıyaslama yapan İşçi, "Şu an TA değeri olarak onların bile çok üzerinde değerleri yakaladık. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Ödüllerin ardından yurt dışından da talepler geldiğini belirten İşçi, balın kahvaltılık değil sağlık amaçlı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

"İnsanlar ballarımızı kullandıktan sonra şifa yönünün gerçekten çok yüksek olduğu yönünde bize geri dönüşlerde bulunarak anlatıyor. Genellikle mide rahatsızlıkları, akciğer sorunlarında, cilt problemlerinde ve eklem rahatsızlıklarında fayda gördüklerini söylüyorlar" dedi.

(AA)