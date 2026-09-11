Ezgi Apartmanı davasında tahliye kararına itiraza ret! Üst mahkemeye gönderildi

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında verilen karara yönelik Başsavcılık itirazını değerlendirdi. Mahkeme, iki sanık yönünden verilen kararın "usul ve yasaya uygun olduğu, kararda isabetsizlik olmadığı" gerekçesiyle itirazı reddetti. Dosya, incelenmek üzere bir üst mahkemeye gönderildi.

Ezgi Apartmanı davasının 13'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, pastane işletmecileri Kervancıoğlu ve Pekel hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezasına hükmetmişti. Sanıkların yurt dışına çıkışını yasaklayan ve haftada iki gün karakola imza verme yükümlülüğü getiren heyet, iki ismin tahliyesine karar vermişti.

Aynı davada fenni mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Dönemin belediye görevlileri Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Sait Avşar, Ali Gemci ve Mehmet Akif Canlı ise aynı suçtan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan D. ile dönemin belediye görevlileri Mehmet D. ve Mustafa Ş. hakkında ise suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Davanın önceki aşamasında Cumhuriyet savcısı, Kervancıoğlu, Pekel ve Ertan D. hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından ayrı ayrı 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Fenni mesul Mehmet Tekin için 22 yıl 6 aya, yedi kamu görevlisi için ise 15'er yıla kadar hapis isteminde bulunulmuştu.

8 yıl hapis cezası verilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tahliyesine Başsavcılığın itirazı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme, kararın "usul ve yasaya uygun" olduğunu belirtirken, dosya itirazı karara bağlaması için 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (ANKA)