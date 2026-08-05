Eyüpsultan'da yol verme tartışması: Canım burnumda, kafanı keserim

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafikte korna nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, araç içi kamerasına yansıdı. İddiaya göre korna çalınmasına sinirlenen bir sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek sürücüyü tehdit etti.

Olay, Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir aracı korna çalarak uyardı. Bu uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu.

Aracından inerek diğer sürücünün yanına gelen kişi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında saldırgan sürücünün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" sözleriyle tehditte bulunduğu araç içi kamerasınca kaydedildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalışarak olayın daha fazla büyümesini engelledi. (DHA)