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Halk TV Türkiye Eyüpsultan'da tekel bayine rastgele ateş açtılar: Çalışan yaralandı

Eyüpsultan'da tekel bayine rastgele ateş açtılar: Çalışan yaralandı

Eyüpsultan'da motosikletli 2 şüpheli, tekel bayine girerek rastgele ateş açtı. İş yerinde çalışan Yusuf A. elinden yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Eyüpsultan'da tekel bayine rastgele ateş açtılar: Çalışan yaralandı

Eyüpsultan'da tekel bayine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine girerek rastgele ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan Yusuf A. (47) elinden yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Cennet Sokak'ta bulunan tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerine giren motosikletli 2 şüpheli, rastgele ateş açtı.

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YUSUF A. ELİNDEN YARALANDI

Saldırıda tekel bayi çalışanı Yusuf A. elinden yaralandı. Şüpheliler, olayın ardından motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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