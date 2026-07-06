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Halk TV Türkiye Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılmayacak

Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılmayacak

Metro İstanbul, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı güzergahında yapılacak ağaç budama işlemi nedeniyle bugün 09.00-11.00 saatleri arasında sefer yapılamayacağını açıkladı.

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Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılmayacak

İstanbul'da TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nı kullanacak yolculara duyuru yapıldı. Metro İstanbul, hat güzergahında gerçekleştirilecek ağaç budama çalışmaları nedeniyle teleferik seferlerinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılmayacak - Resim : 1

İKİ SAAT BOYUNCA HİZMET VERMEYECEK

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı güzergahında yapılacak ağaç budama işlemleri nedeniyle bugün saat 09.00 ile 11.00 arasında seferler gerçekleştirilemeyecek.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı güzergahında yapılacak ağaç budama işlemi nedeniyle bugün 09.00-11.00 saatleri arasında sefer yapılamayacaktır."

Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılmayacak - Resim : 2

TF2 EYÜP-PİYER LOTİ TELEFERİK HATTI HAKKINDA

TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı, her biri 8 yolcu kapasiteli toplam 4 kabinle hizmet veriyor. Tek yönde ikişer kabinin çalıştığı sistem, tek ara direkli ve iki istasyondan oluşan havai hat taşıma sistemi olarak işletiliyor.

Tek halatlı mekanik sistemle çalışan teleferik hattının ana mekanik ünitesi Eyüp Sultan İstasyonu'nda bulunuyor. Haliç kıyısında yer alan Eyüp Sultan İstasyonu ile tarihi Piyer Loti Çay Bahçesi'nin önünde bulunan Piyer Loti İstasyonu arasında ulaşım sağlayan hat, özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı ulaşım alternatifleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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