Eylül ayında Bolu'da kar sürprizi

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı görüldü. Kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Köroğlu Dağları mevkisindeki yaylalarda hafif şekilde kar yağışı görüldü. Kısa süreli yağışta, zemin kar tutmadı. (DHA)

METEOROLOJİ 7 İLİ UYARDI

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon illerine sarı kodlu gök gürültülü yağmur uyarısında bulundu.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.