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Evinin önünde kaybolan çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Zeliha Fatmanur Yıldırım, yakınlardaki sulama havuzunda ölü bulundu.

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Evinin önünde kaybolan çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde ailesinin evlerinin önünde oynarken kaybolduğunu fark ettiği 2,5 yaşındaki Zeliha Fatmanur Yıldırım'dan acı haber geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE KAYBOLAN ÇOCUK SULAMA HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNDU

Hüseyin ve Neslihan Yıldırım çifti, kızları Zeliha Fatmanur'u evlerinin önünde göremeyince çevrede arama başlattı. Mahalle sakinleri ve komşuların da katıldığı çalışmalarda, sulama havuzunun yakınında küçük kıyafetlerin görülmesi üzerine aramalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Evinin önünde kaybolan çocuk sulama havuzunda ölü bulundu - Resim : 1

Havuzda yapılan aramada küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Zeliha Fatmanur Yıldırım'ın cenazesinin Benlik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. (AA - Haber Denizli)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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