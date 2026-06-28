Evinin önünde bekleyen genç başından vuruldu!

Batman’da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, evinin önünde bekleyen 27 yaşındaki Hasan Aydın’ın başına isabet etti. Aydın ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batman İluh Mahallesi Yaşam Caddesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlardan biri, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın’ın başına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan ile 1 dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.S. ve M.S.Ş. gözaltına alınırken, Ş.Ş. ile Y.Ş.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)