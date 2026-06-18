Evinin icradan satılacağını duydu, bankayı bastı! Zonguldak'ta panik anları

Zonguldak merkez Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, banka şubesine gelen iş insanı B.H., evinin icra yoluyla satışa çıkarılmasına tepki göstererek ticari müşteriler katında yanında taşıdığı tabancayı ateşledi.

BANKADA BÜYÜK PANİK

Zanlının tabancayla yere bir el ateş etmesi üzerine şube içerisinde büyük panik yaşandı. Silah sesinin ardından bankada görevli personel ile o sırada içeride bulunan müşteriler hızla binayı terk etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bankaya giren polis ekipleri, şüpheli B.H.'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik amacıyla tamamen tahliye edilen banka şubesinde detaylı çalışma başlattı. (AA)