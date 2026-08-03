Evinin damında servet besliyor! Otomobille takas teklif eden bile var
Hatay'da yaşayan Abdulhamit Tokyaz, evinin damında değeri 50 bin ile 400 bin TL arasında değişen yaklaşık 100 posta güvercini besliyor. Tokyaz, bazı kuşları için otomobille takas teklifi aldığını, kümesine ise 700 bin TL harcadığını söyledi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 33 yaşındaki kuş tutkunu Abdulhamit Tokyaz, evinin damına kurduğu su arıtmalı ve klimalı özel kümeslerde, her biri 50 bin ile 400 bin TL arasında olan yaklaşık 100 posta güvercini yetiştiriyor.
İlçede spor salonu işleten Abdulhamit Tokyaz’ın 13 yaşında başlayan kuş merakı, yıllar içinde tutkuya dönüştü. Hobisine evinin çatısında birkaç güvercinle adım atan Tokyaz, geçen 20 yılda her biri 50-400 bin TL değerindeki yaklaşık 100 damızlık posta güvercinini besler hale geldi.
Kuşlarının rahatını da önemseyen Tokyaz, kırmızı keşpir güllü, rubella güllü, keşpir ak kuyruk güllü, İspanyol ve Arabistanlı güllü gibi birçok türdeki posta güvercinleri için yaklaşık 700 bin TL’lik bir kümes inşa etti.
Beslediği güvercinler hakkında bilgi veren Tokyaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kuşların en büyük özelliği, tarihte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinlerinin günümüzde renk ve desen kazanmış halleri olmalarıdır. Hepsi birbirinden güzel kuşlardır ve hepsini seviyoruz. Bu kuşlar piyasada oldukça tanınan ve sevilen, özellikle Hatay bölgesinde yoğun ilgi gören kuşlardır. En önemli özellikleri desenli ve güllü olmaları, ayrıca her kuşun kendine özgü farklı bir desene sahip olmasıdır. Bu yüzden oldukça fazla ilgi görüyorlar.
Fiyat açısından da oldukça değerli kuşlardır. Arabistanlı güllü türündeki kuşun piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL. Bazı özel türlerimin değeri 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kuşlarımıza yoğun talep oluyor. Hatta 140 bin TL değerinde motosikletle takas yaptığımız kuşlar da oldu. Otomobil karşılığında takas teklif edenler de oldu. Türlerin fiyatları 50 ila 400 bin TL arasında değişiyor. Yurt dışından gelen kuşlarımızın değeri yaklaşık 150 bin TL. Rubella güllü fiyatları ise ortalama 70-80 bin TL değerinde."
İnşa ettiği kümese ilişkin bilgi de veren Tokyaz şöyle konuştu:
"Kümesimiz yedi ayrı bölümden oluşuyor. İçerisinde su arıtıcısı, buzdolabı, klima ve kamera sistemi gibi tüm gerekli donanımlar mevcut. Kümesin iç tasarımında tamamen ahşabı tercih ettim. Hem daha doğal hem de görsel olarak daha şık durduğu için bu şekilde yaptım. Kümesin tüm işçiliği, ahşap kaplamaları, yuvalıkları ve genel tasarımı tamamen bana ait. Yapımı yaklaşık 3 ay sürdü ve her ayrıntısını kendi zevkime göre hazırladım.
Bu işi hobi olarak gördüğüm için çok severek yaptığım kendi el işçiliğim kümesimizde alttan ve üstten olmak üzere havalandırma sistemlerimiz mevcut. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. İçme sularını arıtma suyundan veriyoruz. En kaliteli yemleri ve en iyi vitaminleri veriyoruz. Probiyotik, elektrolit ve multivitamin gibi desteklerin en kalitelilerini alıp kuşlarımıza veriyoruz. Onlara en güzel şekilde bakıyoruz." (DHA)