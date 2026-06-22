Muğla, Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Sıkkın (33) ile Ayşe Akat (35), evlerinin alt katını üretim alanına dönüştürerek ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor.

Her ikisi de üniversite mezunu ve ikişer çocuk annesi olan kadınlar, dut yapraklarıyla besledikleri böceklerden elde ettikleri kozalarla gelir sağlıyor.

Köyceğiz'de uzun yıllardır sürdürülen ipek böcekçiliği, ilçedeki 110 aile için önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 7,5 ton yaş koza üretimi gerçekleştirilen ilçede bu sezon 10 ile 12 ton arasında rekolte hedefleniyor. Devlet destekleriyle sürdürülen üretimden yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

'ÖMRÜMÜZ OLDUĞU SÜRECE SÜRDÜRECEĞM'

İpek böcekçiliğini 10 yıldır yapan Yıldız Sıkkın, işin kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel" dedi.

'1 PAKETİN GETİRİSİ 80 BİN LİRA'

İşe 15 yıl önce eltisinin tavsiyesiyle başlayan Ayşe Akat ise üretimin maddi getirisine dikkat çekti.

"15 yıl önce evlendiğim zaman eltimin tavsiyesi ile bu işe başladım ve başarılı oldum. Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira" diye konuştu.

(DHA)