Evini taşıyanlara 560 bin TL veriyorlar: Başvurulara tam 12 gün kaldı

Dağlık bölgelere ve yanı başındaki yerleşimlere taşınacak ailelere 10 bin euro (yaklaşık 560 bin TL) destek verilecek. Nüfus düşüşü ve kentleşmeyle mücadele kapsamında hazırlanan teşvik paketiyle, tenhalaşan bölgelerin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Ekim ayında başvuruları başlayacak “Yer Değiştirme” programıyla ailelere taşınma desteğinin yanı sıra çeşitli ek ödemeler de yapılacak.

TEŞVİK ÖDEMESİNİN YARISI PEŞİN VERİLECEK

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Michailidou’nun açıkladığı programa göre, taşınma kararını veren vatandaşlara sağlanacak toplam desteğin yüzde 50’si başlangıçta peşin olarak ödenecek.

İŞ ŞARTI DA KALDIRILDI

Bu ödemeyle taşınan ailelerin yeni yaşamlarına başlarken ortaya çıkacak ilk kurulum ve taşınma masraflarını daha kolay karşılaması amaçlanıyor. Programda önceki uygulamalarda bulunan bazı şartlar da değiştirildi. Buna göre, taşınacak kişinin bölgede önceden hazır bir iş sözleşmesine sahip olması zorunluluğu da kaldırıldı.

UZAKTAN ÇALIŞANLAR DA BAŞVURABİLECEK

Şartın kaldırılmasıyla birlikte uzaktan çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve yeni mezun gençler de destek programından yararlanabilecek.

Program yalnızca Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki yerleşimlerle sınırlı tutulmayacak. Evros'un yanı sıra Kesriye (Kastoria), Serez, Florina, Kılkış, Pella, Drama ve Yanya’nın dağlık kesimleri de kapsamda olacak.

TÜRKİYE’YE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ MEİS DE KAPSAMDA

Yunanistan’ın programında stratejik noktalar da yer alıyor. Türkiye’ye 2 kilometre mesafede bulunan Meis (Kastellorizo) Adası da taşınma desteğinin uygulanacağı bölgeler arasında bulunuyor.

Kastellorizo gibi ulaşımı zor ve izole bölgeleri tercih edecek kamu ve özel sektör çalışanlarına, temel desteğin yanı sıra yıllık 5 bin euro ek ödeme yapılacak. Bu kişilere ayrıca çocuk başına 1.000 euro ilave destek sağlanacak.

HEM SADECE PARA DESTEĞİ DE VERİLMEYECEK

Yunanistan yönetimi, sınır ve dağ bölgelerinde nüfusu artırmak için yalnızca maddi teşviklerle yetinmeyecek.

Bakan Michailidou, bu bölgelerde yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni kreş ve okullar açılacağını, sağlık hizmetlerinin geliştirileceğini ve yerel yönetimlerle ortak yatırımların hızlandırılacağını belirtti.

BAŞVURULAR EKİMDE BAŞLIYOR

“Yer Değiştirme” programı için başvurular ekim ayında başlayacak. Büyük şehirlerdeki yoğunluktan uzaklaşmak isteyen ve uzaktan çalışma imkanına sahip kişilerin de programa ilgi göstermesi bekleniyor.