Evini satıp dövize çevirdi: Bütün parayı elleriyle dolandırıcılara verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Yaklaşık 3,5 ay boyunca güvenini kazanan şüpheliler, yaşlı kadını evini sattırıp parayı dövize çevirmeye ikna etti. 8,5 milyon liralık satış bedelini elden teslim eden kadın, gerçeği adliyeye gidince öğrendi.

İddiaya göre M.S.B.'yi 2 Mart 2026'da telefonla arayan şüpheliler, adının FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını öne sürerek kendilerini MİT ve emniyet mensubu olarak tanıttı. Bu yolla kadından 400 bin lira alan dolandırıcılar, daha sonra ortadan kayboldu.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S.B., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Kent Haber'e göre, olayın ardından aynı kişiler yeniden M.S.B. ile irtibata geçti. Bu kez daha önce dolandırılan 400 bin liranın ABD'de bulunduğunu söyleyen şüpheliler, kadının İstanbul'daki evine giderek 202 bin lira teslim etti.

Bu hamleyle güven kazanan dolandırıcılar, Bodrum'daki evinin sözde yürütülen operasyon kapsamında satılması gerektiğini, satıştan elde edilecek parayla suç örgütünün çökertileceğini ve operasyon tamamlanınca tapunun yeniden kendisine verileceğini söyledi.

DÖVİZE ÇEVİRİP ELDEN TESLİM ETTİ

M.S.B., 10 Haziran'da Bodrum'daki evini 8,5 milyon liraya sattı. Satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü aynı gün evine gelen bir kişiye teslim etti.

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle kalan parayı dolara çeviren kadın, 15 Haziran'da bankanın arka tarafında bekleyen siyah giyimli ve maskeli bir kişiye tüm parayı elden teslim etti.

GERÇEĞİ ADLİYEYE GİDİNCE ÖĞRENDİ

18 Haziran'da yeniden aranan M.S.B.'ye bu kez SEGBİS üzerinden ifadesinin alınacağı söylendi. Adliyeye giden kadın, hakkında herhangi bir işlem bulunmadığını öğrenince ikinci kez dolandırıldığını fark etti.

M.S.B.'nin avukatı Mert Çelik, olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.