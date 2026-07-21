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Halk TV Türkiye Evini değil kuş yuvasını seçti: Duyarlı vatandaş tadilatı durdurdu

Evini değil kuş yuvasını seçti: Duyarlı vatandaş tadilatı durdurdu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ev tadilatı yapan Salih Açıkgöz, odasında kuş yuvası ve yavrularını görünce çalışmaları durdurdu.

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Evini değil kuş yuvasını seçti: Duyarlı vatandaş tadilatı durdurdu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan Salih Açıkgöz, evinde sürdürdüğü tadilat sırasında alışılmadık bir durumla karşılaştı. Tadilat yapılan odada bir kuşun yuva yaptığını ve içerisinde yavruları olduğunu fark eden Açıkgöz, hiç tereddüt etmeden çalışmaları durdurma kararı aldı.

DOĞAL YAŞAMA SAYGI DUYDU

Çayıralan Mahallesi'nde ikamet eden Açıkgöz, yuvadaki yavruların güvenliğini sağlamak adına örnek bir davranış sergiledi. Kartonpiyer uygulaması sırasında yuvanın bulunduğu bölümü özellikle açık bıraktıran Açıkgöz, kuşun yuvaya rahatça girip çıkabilmesi için odanın penceresini de taktırmadı.

Evini değil kuş yuvasını seçti: Duyarlı vatandaş tadilatı durdurdu - Resim : 1

Yuvaya hiçbir şekilde müdahale etmeyen Salih Açıkgöz, doğaya olan hassasiyetini, "Kuşun doğasını bozmadım. Yavrularını uçurana kadar burası böyle kalacak. Onlar uçtuktan sonra evimin tadilatını tamamlayacağım" sözleriyle dile getirdi.

Evini değil kuş yuvasını seçti: Duyarlı vatandaş tadilatı durdurdu - Resim : 2

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MAHALLELİ DE TAKDİRLE KARŞILADI

Açıkgöz'ün bu duyarlı ve nazik davranışı, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı. Evdeki tadilat işlemleri, kuş yavruları yuvadan güvenli bir şekilde ayrılıncaya kadar süresiz olarak bekletilecek. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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