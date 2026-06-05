Evinde uyuşturucu satan sanığa 18 yıl hapis cezası

Adana'da evinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık A.D., 18 yıl hapis ve 450 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık A.D. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 17 Haziran 2025 tarihinde Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sanığın, poşete gizlediği 68 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle gelen bir kişiye satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda sanığın evindeki bir elbise dolabında 700 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi. Savcı ayrıca, A.D.'nin benzer suçlardan sabıkasının bulunduğunu hatırlatarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede savunma yapan sanık ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, A.D.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 450 bin lira adli para cezasına mahkûm etti. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. (AA)