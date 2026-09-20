Evinde temizlik yaparken can verdi: 20 yaşındaki Ayten akıma kapıldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 20 yaşındaki Ayten Başaran, evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK CANINDAN ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Reisköy Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde temizlik yapan Ayten Başaran’ın elindeki hortumdan akan su, iddiaya göre diğer elinde tuttuğu üçlü prize temas etti. Başaran, bu sırada elektrik akımına kapıldı.

20 YAŞINDAKİ AYTEN KURTARILAMADI

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayten Başaran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Genç yaşta hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)