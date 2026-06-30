Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evden aniden gelen silah sesini duyan ve paniğe kapılan yakınları, içeri girdiklerinde 45 yaşındaki Kavar Erdem’i başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin, ağır yaralı durumdaki Erdem’e olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavar Erdem, burada doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Erdem'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin ve olayın oluş şeklinin belirlenebilmesi için gerekli otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)