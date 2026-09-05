Evin mutfağında patlama: Ailedeki herkes ağır yaralı

İstanbul’da yaşayan İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve 15 yaşındaki oğulları E.K., fındık toplamak için geldikleri memleketlerinde bahçeye gitmek üzere hazırlık yaptıkları sırada mutfakta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILMAZ HALDE

Coğrafi şartlar ve bölgenin uzaklığı nedeniyle ekipler, uzun uğraşların ardından olay yerine ulaşabildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

3 KİŞİLİK AİLE AĞIR YARALI

Yangında ağır yaralanan İlhan Kolcu, Gülhanım Kolcu ve oğulları E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 3 kişi, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)