Eve tek başına döndü, havlayarak ailesini çağırdı: Acı haberi vefalı çoban köpeği verdi

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Akülü tekerlekli sandalyesiyle evine dönerken kor halindeki ateşi fark edemeyerek çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Mustafa Gürsul'un cansız bedenine, eve yalnız dönüp havlayarak ailesini olay yerine götüren vefalı çoban köpeği sayesinde ulaşıldı.

EVE YALNIZ DÖNÜP HAVLADI

Olay, Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki bedensel engelli Mustafa Gürsul akülü tekerlekli sandalyesiyle evine doğru yola çıktı. Gürsul, yol kenarında çalı ve kuru ağaç dallarının yakılması sonucu oluşan ve kor haline gelen ateşi fark edemedi.

ÇOBAN KÖPEĞİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kor ateşin etkisiyle akülü sandalyesinin alev alması üzerine Gürsul, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. O sırada yanında bulunan çoban köpeğinin eve tek başına dönmesi ve sürekli havlaması üzerine ailesi durumdan şüphelendi. Vefalı köpeğin peşinden giden aile fertleri, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Gürsul’un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün ailesine teslim edildi.

Mustafa Gürsul'un naaşı, Deliktaş köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. (AA)