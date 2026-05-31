Evdeki yılanı av tüfeğiyle vurmak istedi 5 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evindeki yılanı öldürmek için av tüfeğiyle ateş açan H.Ö., aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişiyi yaraladı. Seken saçma ve taşlarla hafif yaralanan 5 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 56 yaşındaki H.Ö., evinde gördüğü yılanı öldürmek amacıyla ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı.

SAÇMALAR VE SEKEN TAŞLAR ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 5 KİŞİYE İSABET ETTİ

H.Ö.'nün ateşlemesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları, olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) isimli kişilere isabet etti. İsabet eden parçalar nedeniyle 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan R.Ö., Y.B., E.Y., M.S.Y. ve F.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (AA)

