Ev satılınca kira depozitosu kime kalır? Yargıtay'dan kritik emsal karar

Kiracı ile ev sahibi arasında en sık anlaşmazlık yaşanan konulardan biri olan depozito (güvence bedeli) iadesi hakkında Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir hükme imza attı. Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan karar, mülkiyeti el değiştiren taşınmazlarda depozito sorumluluğunun kimde olduğunu netleştirdi.

GAZİANTEP'TEKİ 300 DOLARLIK ANLAŞMAZLIK YARGIYA TAŞINDI

Emsal karara konu olan olay Gaziantep'te meydana geldi. Kirada oturan bir vatandaş, kira sözleşmesi devam ederken taşınmazın satılması üzerine, sözleşme başlangıcında verdiği 300 dolarlık güvence bedelini eski ev sahibinden talep etti. Satışın ardından kira bedelini ödemeyen kiracı, bu depozito tutarının son kiraya sayılmasını istedi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine kiracı, paranın tahsili amacıyla icra takibi başlattı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI ADALET BAKANLIĞI TEMYİZ ETTİ

Süreç, Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkeme yaptığı değerlendirmede; evin satılmasıyla birlikte yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı konumuna geldiğini, bu nedenle depozito alacağının eski ev sahibinden değil, yeni ev sahibinden talep edilmesi gerektiğini belirterek kiracının istemini reddetti. Mahkemenin verdiği bu ret kararı üzerine Adalet Bakanlığı devreye girerek dosyayı kanun yararına temyiz etti.

İSPAT YÜKÜ ESKİ EV SAHİBİNDE: DEVREDİLMEYEN PARAYI ESKİ MALİK ÖDEYECEK

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme kararında, taşınmazın satılmasıyla birlikte yeni malikin sözleşmeden doğan hak ve borçları devraldığı, eski malik ile kiracı arasındaki hukuki ilişkinin ise satış anında sona erdiği hatırlatıldı.

Kararın gerekçesinde güvence bedeline ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Davalı malikin kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerekir. Zira, depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde, güvence bedelini teslim alan önceki malik bakımından iade yükümlülüğü devam edecektir."

BELGEYLE KANITLANAMAZSA SORUMLULUK ESKİ EV SAHİBİNDE KALIYOR

Yargıtay’ın oluşturduğu bu içtihada göre; evini satan mülk sahipleri, kiracıdan aldıkları depozitoyu yeni alıcıya teslim ettiklerini resmi delil ve belgelerle kanıtlamak zorunda olacak. Paranın yeni ev sahibine aktarıldığı ispatlanamazsa, kiracılar depozito iadesini doğrudan evi satan eski ev sahibinden talep edebilecek.