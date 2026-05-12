Ev sahibi olmak isterken hayatının şoku yaşadı! Kuruma güvendi 2,3 milyon TL dolandırıldı

Antalya'da sanayi sitesinde esnaflık yapan 44 yaşındaki Sinan Yalçın, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ev alma kararı aldı. Çevresindeki arkadaşlarının daha önce aynı yöntemle ev sahibi olduğunu öğrenen Yalçın, güven duyarak bir finansman şirketinin yolunu tuttu. Şubeye gittiğinde kendisini şirket çalışanı Ünal K. karşıladı. O an şubede bir toplantı olduğunu belirten Ünal K., iş çıkışı Yalçın'ın sanayideki iş yerine gelerek detayları konuşacaklarını söyledi.

"KAMPANYANIN SON GÜNÜ" DENİLEREK ALINAN PEŞİNAT

Aynı günün akşam saatlerinde Sinan Yalçın'ın iş yerine giden Ünal K., "Kampanyanın son günü" olduğunu belirterek işlemlerin hızlanması gerektiğini savundu. İddiaya göre Yalçın'dan 293 bin lira teminat bedeli talep eden şüpheli, parayı aldıktan sonra ödeme makbuzunu ertesi gün şirkete gittiğinde basıp getireceğini ifade etti. Yalçın, kurumsal bir kimliğe güvenerek bu ödemeyi gerçekleştirdi.

1,5 AYDA 2 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPTI

Sürecin devamında Ünal K., Sinan Yalçın'a belirli referans numaraları vererek ödemelerin şirketin resmi hesabına yatırılmasını istedi. Yaklaşık 1,5 ay boyunca bu yönlendirmelerle hareket eden Yalçın, toplamda 2 milyon lirayı bulan ödemeleri gerçekleştirdi. Ancak bu süreçte Ünal K., çeşitli bahanelerle sözleşme nüshasını bir türlü Yalçın'a teslim etmedi.

GECE YARISI GELEN TELEFONLA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Nisan ayının başında, gece yarısı gelen bir telefon Sinan Yalçın'ın tüm dünyasını başına yıktı. Finansman şirketinin şube müdürü olduğunu söyleyen kişi, Yalçın'a ulaştı. Telefonda, Ünal K.'nin sağlık sorunları gerekçesiyle işten ayrıldığı ve Yalçın'ın acilen şubeye gelmesi gerektiği bildirildi. Ertesi gün şubeye giden Yalçın, şoke eden gerçeği öğrendi: Ünal K. açığa alınmıştı ve Yalçın gibi birçok kişi benzer yöntemlerle mağdur edilmişti.

"BÖYLE BİR REFERANS NUMARASI YOK"

Şirket yetkilileri başlangıçta Sinan Yalçın'a mağduriyetinin giderileceğini söylese de, geçen bir aylık sürede hiçbir somut adım atılmadı. Telefonlarına yanıt alamayan Yalçın, konuyu bölge müdürlüğüne taşıdı. Yapılan incelemelerde, Yalçın'ın para yatırırken kullandığı referans numaralarının sistemde kayıtlı olmadığı ve yatırılan paraların büyük bölümünün kendi adına kaydedilmediği ortaya çıktı.

DÜĞÜN TAKILARI VE YILLARIN BİRİKİMİ GİTTİ

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Sinan Yalçın, "Bu paralar, eşimle evlendiğimizde takılan takılar ve yıllarca dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız birikimlerdi. Şirketin hesabına yatan paraların dekontları elimde ancak sistem üzerinden bunları göremiyormuşuz. Biz kuruma güvendik, çalışanın yönlendirmesiyle hareket ettik. Dolandırıldığımı anlayınca tepemden kaynar sular döküldü" diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hem finansman şirketi hem de eski çalışan Ünal K. hakkında suç duyurusunda bulunan Sinan Yalçın, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Elindeki tüm dekontları ve iletişim kayıtlarını savcılığa teslim eden Yalçın, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.