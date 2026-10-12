Etkin pişmanlık ifadesini geri çekmişti: İBB tutuklusunun evi yeniden arandı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının tutuklu sanıklarından Murat Kapki, önceki duruşmalarda itirafçı ifadesini geri çektiğini belirtmişti.

KAPKİ'NİN EVİ YENİDEN ARANMIŞ

Avukatlarından edinilen bilgiye göre iş insanı Kapki'nin evi, geçtiğimiz günlerde polis ekiplerince yeniden arandı.

Aramanın hangi gerekçeyle yapıldığının ise Kapki'nin avukatlarına bildirilmediği ifade edildi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

İBB davasının itirafçılarından iş insanı Murat Kapki, Silivri'de görülen davanın mayıs ayındaki duruşmasında etkin pişmanlık ifadesini geri çekmişti.

Kapki, savcılıkta isteneni söyledikten sonra eşinin serbest bırakıldığını öne sürmüştü.

"İstenilenleri söyleyince eşim serbest bırakıldı" diyen Kapki, şunları söyledi:

"Savcı Bey bana açık açık her şeyi anlattı. Ben önceki verdiğim ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum; baştan söyledim, şu anda da yine söylüyorum. Savcı Bey konuşmamda aynen 'Konuş' dedi. Ben de 'Ne konuşayım Sayın Savcı, bir şey bilmiyorum. Yemin ediyorum bir şey bilmiyorum' diyorum. Biraz sohbet ettik, bana bir kahve söyledi. Sonra 'İfade verecek misin?' dedi, ben de 'Vereceğim' dedim. Kahveyi bitirdik, yine sohbet ettik. Savcı Bey bana daha önce ifade veren kişilerin ifadelerini okudu. Yani hakkımda verilen ifadeleri okuyor ama kimin olduğunu söylemiyordu. Sonra bir ara durdu, telefon açtı. 'Feyza Hanım tamam, gitsin' dedi. Aynen böyle. Yemin ediyorum size 'Feyza gitsin' dedi" diye konuştu."