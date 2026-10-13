Son Dakika | Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkan yardımcıları gözaltında

Ankara'nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda personel gözaltına alındı.

GÖZÜOĞLU GÖREVE YENİ GELDİ!

Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu’nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı.

BELEDİYE BAŞKANI VE 40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Etimesgut Belediyesi'ne usülsüzlükleri saptanan bir belediye çalışanının Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafından ihraç edilmesinin ardından başladı. İhraç edilip savcılığa verilen eski belediye çalışanı 'etkin pişmanlıktan' faydalanarak ifade verdi ve belediye hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 3 Ağustos'ta belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Erdal Beşikçioğlu aynı gün görevden uzaklaştırıldı.