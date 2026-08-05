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Halk TV Türkiye Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler başkanvekili seçimlerine çevrildi. Seçimlerin 10 Ağustos'ta yapılacağı öğrenildi.

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Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçim tarihi belli oldu. Seçimin 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı öğrenildi.

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu - Resim : 1

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NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları'nın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

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Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdığını 3 Ağustos'ta açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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