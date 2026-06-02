Ethem Sarısülük eyleminde gözaltına alınan 6 kişi serbest, 18 kişi adliyeye sevk edildi

Ethem Sarısülük anmasında gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine Topçu Kışlası yapılmak istenmesinin ardından başlayan Gezi Olayları'nın üzerinden 13 yıl geçti.

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz'ın silahın çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için Güvenpark'ta bir anma töreni yapılmak istendi.

Polis ekipleri, Güvenpark'ta toplanan gruba müdahale etti. Müdahale esnasında 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında haber takibi yapan gazeteci Sema Bingöl de bulunuyordu.

Gözaltına alınanlardan 6 kişi serbest bırakılırken 18 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ethem Sarısülük, Gezi Parkı protestoları sırasında 1 Haziran 2013’te Ankara’da düzenlenen gösterilerde polis kurşunuyla başından ağır yaralandı. Sarısülük, 14 Haziran 2013’te yaşamını yitirdi.

Ahmet Şahbaz hakkında verilen 15 bin 200 TL tutarındaki adli para cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Karara itiraz eden Sarısülük ailesi, dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak oy çokluğuyla başvuruda hak ihlali bulunmadığına karar verildi.

Ahmet Şahbaz yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.