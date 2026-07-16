Ethem Sancak’ın kuzeni de AHBAP Derneği soruşturmasında şüpheli!

Sanatçı Haluk Levent’in geçen pazar günü Bursa’da gözaltına alınması ile operasyona dönüşen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti. Şüphelilerden Recep Sancak’ın, uzun bir dönem iktidara yakınlığı ile anılan Ethem Sancak’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Recep Sancak dün gece sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede, Haluk Levent ile tanışma süreçlerinin başında derneğe yaptıkları bir bağış ile başladığını kaydetti.

"VERDİĞİM BORÇLARI BAŞLANGIÇTA ÖDEDİ"

Recep Sancak sorgusunu devamında “Belli bir süre sonra bu yardımlardan dolayı dostluklar geliştirdik. Haluk Bey kendisi borç talep etti. Kendisine borç para verdim, daha sonra bunları ödedi” dedi.

10 DAİRE İLE 1 ARSA SANCAK’A DEVREDİLDİ

Haluk Levent’in kendisinden aldığı paraları, yanında çalışan kişilerin hesaplarına gönderttiğini kaydeden Sancak, kendisine devredilen 10 daire ile 1 arsanın da, Levent’e verdiği borç paralardan kaynaklandığını öne sürdü.

"BORCU BİR ARA 1 MİLYON DOLARI BULDU"

Haluk Levent’in kendisinden aldığı borç paranın tamamını ödedikten sonra 2024 yılı ortasından yeniden para istediğini savunan Recep Sancak “Ben de kendisine yeniden borç verdim. Sonrasında bir daha istedi. Bu borç 1 milyon doları bulmuştu. Borcunu ödemesini istedim. Kendisi bana bunu karşılamayacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

BORCA KARŞILIK GAYRİMENKUL VERME ÖNERİSİ

Haluk Levent’in kendisine, borcuna karşılık gayrimenkul devretme önerisinde bulunduğunu kaydeden Sancak “Ben de kabul ettim. Ancak, bana getirdiği dairelerin değeri, verdiğim borçtan fazlaydı. Bu nedenle 700 bin dolar daha gönderdim kendisine” diye konuştu.

"VERDİĞİ ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI"

Haluk Levent’in kendisine verdiği 2 tane çekin karşılıksız çıktığını belirten Sancak “Çekler karşılıksız çıkınca 10 Mart günü savcılığa suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

"YILLIK KAZANCIM 4-5 MİLYON DOLAR"

Recep Sancak, Haluk Levent’e verdiği paraların kaynağına ilişkin ise “Ben uzun zamandır savunma sanayi işleri ile uğraşıyorum. Yıllık ciroları yüksek olan birkaç şirket kurdum. Yıllık gelirim 4-5 milyon dolara yaklaşıyor” dedi. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Recep Sancak’ın avukatı ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

DOSYADA ‘SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ’ DETAY

Bu arada, Haluk Levent’e 70 milyon dolar verdiğini öne süren Esin Önder Çağlayan da, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren 2 şirketin sahibi görünüyor. Çağlayan savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Çağlayan, Levent’e verdiği paralara karşılık 68 gayrimenkul aldığını açıklamıştı. Yine, Arca Savunma Sanayi şirketinin ortağı sahibi İsmail Terlemez de 69.5 milyon lirayı Haluk Levent’in çalışanı Emrah Gödeliner’in hesabına göndermişti.