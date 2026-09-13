Et ürünlerinde yeni karar: Sucuk, döner ve burgerde tüm bildikleriniz değişiyor

Et ürünlerinin üretim aşamaları ve içeriklerine yönelik hazırlanan yeni tebliğle sektörde değişikliklere gidildi. "Burger" ürünlerine getirilen standartlardan, geleneksel et ürünlerindeki katkı maddesi yasaklarına kadar birçok konuyu kapsayan düzenle getirildi.

ÇEŞNİ VE TÜTSÜLEME YASAKLANDI

Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinin alışılmış tat ve aroma özelliklerinin korunması amacıyla üretimde kullanılan tütsüleme işlemi yasaklandı. Bu ürünlerin "inovatif ürün" kimliğinden uzaklaşıp tamamen "geleneksel ürün" olarak üretimine devam edilmesi amacıyla, fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin ilave edilmesi de yasak kapsamına alındı.

BURGERLER ARTIK "KÖFTE" KRİTERLERİNE GÖRE ÜRETİLECEK

Düzenleme ile mevzuata ilk kez "burger" tanımı eklendi ve bu ürünlerin tıpkı köfte gibi köfte kriterlerine uygun olarak üretilmesi zorunlu hale getirildi.

Ürün ağırlığını suni olarak artırmak amacıyla kullanılan dolgu maddelerine de sıkı denetim getirildi. Et ürünlerinde nişasta, soya, soya ürünleri ve diyet liflerinin kullanımı kısıtlanırken, etten gelen doğal protein ve teknolojisi gereği zorunlu olan süt, yumurta, yoğurt gibi bileşenler dışında dışarıdan protein veya azot kaynağı eklenmesinin önüne geçildi.

DÖNERDE YENİ STANDARTLAR…

Tüketicinin ne yediğini bilmesi amacıyla döner etiketlerinde şeffaflık kuralları devreye alındı. Dönerler üretim şekline göre etiketlerde "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" olarak açıkça belirtilecek. Döner, köfte ve kaplamalı ürünlerin tanımları, kırmızı et ve kanatlı eti ürünleri için ayrı ayrı yeniden düzenlendi.

Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ve kanatlı eti dönerinde yasal yağ oranı %20'den %15'e indirildi. Mekanik olarak ayrılmış et (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuklarında, baharatlardan geçen doğal kalsiyum payı dikkate alınarak kalsiyum üst limiti 350 mg/kg'dan 400 mg/kg'a çıkarıldı.