Eskişehir'de tüfekli arazi kavgası: Amcasını öldürdü kuzenini yaraladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan aile kavgasında, bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü, bir kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı. Öldürülen kişinin şüphelinin amcası yaralanın ise kuzeni olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde akşam saatlerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYI TETİKLEDİ

Mustafa Saygı ve Eyüp Saygı ile amcaları Sabri Saygı ve amcalarının oğlu İlker Saygı arasında daha önceden var olan arazi anlaşmazlığı, olay günü yeniden alevlendi. Akrabalar arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI, BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kavga sırasında Mustafa Saygı, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle amcası İlker Saygı ve kuzeni Sabri Saygı'ya ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, İlker Saygı'nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sabri Saygı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Mustafa Saygı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Öldürülen İlker Saygı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(DHA)

