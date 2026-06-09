Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki Kanlıtaş Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 8 bin yıl öncesine tarihlenen 4 pişmiş toprak kadın figürini gün yüzüne çıkarıldı. Figürinlerin tamamının başsız ya da başının koparılmış halde bulunması dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve kazı grubu başkanı Prof. Dr. Ali Umut Türkcan'a göre bu durum rastlantısal değil. Figürinler, dörtgen planlı yapıların taban seviyelerinde, bilinçli olarak kapatılmış mekanlarda ele geçirildi.

Türkcan, bulgunun yorumunu şöyle aktardı:

"Bilinçli kapatıldığı anlaşılan farklı mekânlarda bulunan kadın figürinlerinin de başsız veya başlarının kopmuş olması bunların mekânlar kapatılırken adak amacıyla bırakılmış olabileceğini düşündürüyor."

ÇATALHÖYÜK'TE DE AYNI GELENEK

Yapı kapatma ritüellerinin Neolitik dönemde yalnızca Kanlıtaş'a özgü olmadığını vurgulayan Türkcan, benzer uygulamaların Çatalhöyük'te de belgelendiğini hatırlattı. Kullanım ömrünü dolduran yapıların çeşitli törenlerle kapatılması geleneğinin İç Batı Anadolu'da da sürdürüldüğüne işaret eden Türkcan, Kanlıtaş bulgularının bu geleneği somutlaştırdığını söyledi.

BALKAN BAĞLANTISI

Figürinlerin boyutları 5-6 santimetre arasında değişiyor; en büyük ve özel olan örnek ise 12-13 santimetre uzunluğunda.

Türkcan, kalça bölgesinin belirgin biçimde vurgulandığı bu figürinlerin eski Yugoslavya coğrafyasından erken dönem kadın figürinleriyle olan benzerliğinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kanlıtaş Höyüğü'nün temsil ettiği Porsuk kültürü uzun süredir Balkanlar'daki Vinça kültürünün öncüsü olarak tanımlanıyor. Radyokarbon tarihlendirme sonuçları da Porsuk kültürünün daha erken tarihe gittiğini ortaya koyuyor.

İÇ BATI ANADOLU'NUN EN ESKİ YERLEŞİMİ

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'yı kapsayan İç Batı Anadolu'nun en eski yerleşimi olma özelliği taşıyan Kanlıtaş Höyüğü'ndeki kazılar 2013'ten bu yana Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Türkcan, bulguların Orta Anadolu'dan batıya uzanan kültürel geleneklere ilişkin önemli ipuçları sunduğunu vurgulayarak kazı sonuçlarını kapsamlı bir bilimsel monografi ve ayrı bir başvuru kitabı olarak yayımlamayı planladıklarını açıkladı.

(AA)