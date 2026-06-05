Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir otomobil ile işçi servisinin karıştığı trafik kazasında servis aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 26 S 1207 plakalı işçi servisi ile H.Ş. yönetimindeki 26 ACT 952 plakalı otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan işçi servisi kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Meydana gelen kazada; her iki aracın sürücüsü olan S.D. ve H.Ş. ile işçi servisinde yolcu olarak bulunan A.Ü., G.T. ve A.B., ayrıca otomobildeki yolcular Ç.Ş. ve H.K.Ş. yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı, ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)