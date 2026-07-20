Eskişehir'de acı olay: Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda acı bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte anneannesini ziyarete gelen 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden aşağı düştü.

PENCEREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Küçük çocuğun beton zemine düştüğünü gören aile bireyleri ve çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık görevlileri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zeynep Elisa Doğan, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumunun ağır olması nedeniyle buradaki tedavisinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA KURTARILAMADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Zeynep Elisa, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Ailesi ve yakınları büyük yıkım yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, çocuğun pencereden düşme nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)