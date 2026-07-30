Eski vekil Orhan Ziya Diren hayatını kaybetti
Eski CHP Tokat Milletvekili ve DİMES'in kurucularından Orhan Ziya Diren 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin köklü meyve suyu markalarından DİMES'in kurucuları arasında yer alan, DİREN Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve eski CHP Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren hayatını kaybetti. Şarap mühendisi kimliğiyle de tanınan Diren'in vefatı, iş dünyası ve siyaset çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.
Acı haberi, oğlu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren sosyal medya hesabından paylaşırken, DİMES de yayımladığı taziye mesajıyla kurucularından birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını duyurdu.
Şirketin açıklamasında, "DİREN Ailesi'nin değerli büyüğü, DİREN Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız ve DİMES'in kurucularından Orhan Z. Diren'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
79 yaşındaki Orhan Ziya Diren'in, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Diren için 1 Ağustos Cumartesi günü memleketi Tokat'taki Alipaşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Diren son yolculuğuna uğurlanacak.
YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI
Siyasi yaşamında CHP'den Tokat Milletvekili olarak görev yapan Orhan Ziya Diren, CHP'den istifa eden eski milletvekilleri arasında yer almıştı. Diren, parti yönetimine yönelik eleştirilerin ardından CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye destek vereceğini açıklayan eski milletvekilleri arasında bulunuyordu.