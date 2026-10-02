Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun soruşturmasında 3 yeni dava açıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Soruşturmada gelişmeler yaşandı. 3'ü adli tıp personeli 6 şüpheli hakkında 3 kamu davası açıldı.

Denizolgun'un tutuklanan özel doktoru N.D. hakkında "yalan tanıklık", Adli Tıp Kurumu görevlileri İ.Ç, Ç.K. ve S.Ç. hakkında "belgede sahtecilik", şüpheliler A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçlarından ayrı ayrı yargılanacak.

DENİZOLGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Süleymancılara yönelik yapılan operasyonlar sonrasında cemaatin liderliğini alacağı iddiasıyla bakan Denizolgun'un öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddiaların ardından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada mezardan çıkarılan Denizolgun'un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespiti yapıldığı, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de şüpheliler arasında yer aldığı belirtilmişti.